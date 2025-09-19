Ja, kurz vor dem Kindertag muss man da erst mal tief durchatmen, wenn man diese Zahlen liest. Doch diese Statistik lügt nicht: Der Rückgang der Geburten in Thüringen ist dramatisch, und es ist nicht erkennbar, dass der damit verbundene Verlust an Menschen wieder ausgeglichen werden könnte. Relativ stabile Geburtenzahlen und eine Wanderungsbilanz, die zehn Jahre lang gar nicht mal schlecht aussah, hatten lange die Hoffnung genährt, dass es schon nicht so schlimm wird mit dem immer weiter schrumpfenden und alternden Thüringen. Die bittere Erkenntnis aus dem verfestigten Negativtrend: Doch, es wird schlimm. Nur eine Kehrtwende zu bedeutend mehr Zuwanderung aus dem In- und Ausland könnte uns Menschen bescheren, die nötig wären, um das Land und seine Wirtschaft auch in zwanzig Jahren am Laufen zu halten. Mit jedem Prozentpunkt mehr für die AfD wird es jedoch unwahrscheinlicher, dass Thüringen die nötige Attraktivität und den Willen dazu entwickelt.