Seit nunmehr 15 Jahren organisiert Diana Gütter unter dem Stern des Diakoniewerks Sonneberg/ Hildburghausen e.V. mit einem engagierten Team 50 ehrenamtlicher Helfer die Verteilung von Lebensmitteln im Landkreis Hildburghausen. Diese werden unter der Woche täglich in Supermärkten abgeholt und entsprechend verteilt – in den Ausgabestellen oder per Auslieferung mit dem Tafel-Kleinbus. „Anfangs haben wir nur ausgefahren, aber mittlerweile sind die Bedarfe viel größer geworden und die Abholstellen ein wichtiger Bestandteil unserer Infrastruktur“, erklärt Diana Gütter, die mit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 einen ersten signifikanten Anstieg der Tafel-Nutzer verzeichnet hat und mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und dem damit einhergehenden Flüchtlingsstrom einen weiteren.