Im Rahmen der Bundesförderung „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ war 2024 ein neues Marktformat in Sonneberg initiiert worden: Die Feierabendmärkte, eine Kombination aus Marktgeschehen und kulturellen Veranstaltungen – jeweils am Freitagnachmittag, um auch Berufstätigen einen attraktiven Wochenendstart und den Einkauf regionaler Produkte in Marktatmosphäre zu ermöglichen.