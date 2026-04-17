Unter dem Mikroskop beginnt die Reise: Eine Hummel, deren feine Härchen plötzlich wie ein dichter Wald erscheinen, daneben die schimmernde Struktur einer Schlangenhaut, die in ihrer Detailtiefe fast kunstvoll wirkt. Wer an diesem Donnerstagnachmittag die neu entstandene Technothek in der Stadt- und Kreisbibliothek betrat, wurde unmittelbar hineingezogen – in eine Welt, in der Neugier zum Ausgangspunkt und Entdecken zum Erlebnis wird.