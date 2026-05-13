Wie lebte es sich vor der Wende in Meiningen, in der Zeit der Wiedervereinigung und heute? Ist Meiningen eine lebendige Heimat, was fehlt, was ist Gutes hinzugekommen? Es gab viele Fragen und noch mehr Meinungen in der neuen Gesprächsrunde. Zu der hatten die Volkshochschule (vhs) des Landkreises und die Stadt am Dienstag ins Volkshaus eingeladen. Das Ziel: Miteinander reden, zuhören, einander ernst nehmen. Etwa 40 Teilnehmer, darunter Meininger Stadträte, Bürgermeister Fabian Giesder (SPD), Vizelandrätin Susanne Reich und Landtagsabgeordneter Alexander Kästner (BSW), zeigten sich gesprächsbereit.