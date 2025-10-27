Manebach ist um eine Attraktion reicher: Ein neuer Foto-Point unweit der Kneipp-Anlage bietet einen weiten Blick über Manebach, zum Emmastein und zum nahe gelegenen Ilmenau. Der Foto-Point ist ein drehbarer Metallrahmen mit Holzverkleidung, der Wanderern, Urlaubern, aber auch Einheimischen beste Voraussetzungen für ein schönes Andenken bietet. „Hashtag“ (also Raute) und „Manebach“ sind auf einer Seite des Rahmens als Schriftzug angebracht; auf der anderen Seite ist „Manebach“, „Ich war immer gerne hier ...“ „Goetheblick“ und „J. W. Goethe“ zu lesen. Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt freut sich über diesen neuen touristischen Anziehungspunkt. Vor allem wegen der guten Lage mit unmittelbarer Nähe zum Goethewanderweg und schönen Ausblicken beziehungsweise Fotomotiven ist er sich sicher, dass der Foto-Point rege genutzt wird.