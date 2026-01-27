Hildburghausen blickt auf das Jahr 2026 mit einer Mischung aus Kontinuität und behutsamer Erneuerung. Die Stadt setzt dabei weniger auf eine Ausweitung des Veranstaltungskalenders als auf eine gezielte Weiterentwicklung bestehender Formate. Qualität, Kooperation und thematische Schärfung sollen stärker in den Mittelpunkt rücken – so der Tenor im Gespräch mit Bürgermeister Patrick Hammerschmidt. Geplant sind unter anderem verkaufsoffene Sonntage, die in enger Abstimmung mit den Gewerbetreibenden vorbereitet werden. Einer davon soll thematisch an den Muttertag und den Tag der Städtebauförderung angebunden – so der Plan der Stadt. Auch größere Stadtfeste werden überprüft und neu akzentuiert. Das Altstadtfest am ersten Septemberwochenende soll 2026 als Streetfood-Festival auf dem Markt stattfinden. Bewährte Veranstaltungen wie „School Voices“ im Schlosspark oder der Michaelismarkt bleiben erhalten und werden weiterentwickelt. Zur Eröffnung des Theresienfestes ist ein besonderer Wochenmarkt vorgesehen unter dem Stern des traditionellen Michaelismarktes. Hinzu kommen die Kleine Hildburghäuser Kulturnacht sowie der Neubau des Spielplatzes in Wallrabs.