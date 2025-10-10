Wer kennt sie nicht, diese kleinen Momente im Alltag: Beim Kochen fehlt plötzlich das Salz, der Kuchen steckt im Ofen – aber der Puderzucker für oben drauf ist alle. Oder die Zahnpastatube gibt kurz vor dem Schlafengehen ihren letzten Rest her. Und wenn sich spontan Besuch ankündigt, ist kein Wein oder keine Knabberei im Haus. Bisher bedeutete das in Meiningen meist: Pech gehabt. Denn wenn der Supermarkt in der Innenstadt um 18 Uhr schließt, blieb bislang nur die Tankstelle, allerdings mit eingeschränktem Sortiment und höheren Preisen.