München - Kinder, Küche, Haushalt - was heute (zumindest von der Idee her) partnerschaftlich geteilt wird, war früher alleinige Aufgabe der Frauen. Warum sollten sie studieren und am Ende gar einen Beruf ergreifen, wenn sie doch eine gute Partie machen konnten? Doch schon damals gab es junge Frauen, die sich damit nicht abfinden wollten - so wie die Heldin in Virginia Woolfs Roman "Nacht und Tag", der nun verfilmt wurde, prominent besetzt mit Haley Bennett, Lily Allen und dem "Fack ju Göhte"-Star Elyas M'Barek.