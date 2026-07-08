Astronomie statt Ehezwang

Die Gesellschaftskomödie "Virginia Woolf's Night & Day" feierte gerade erst auf dem Filmfest München Premiere. Sie spielt im Jahr 1910 und erinnert an Filme wie "Enola Holmes". Katherine (Haley Bennett - "Girl on the Train") soll sich darin als höhere Tochter auf eine standesgemäße Ehe vorbereiten mit dem etwas drögen Dichter William Rodney (Jack Whitehall). Doch viel lieber will die neugierige und intelligente junge Frau als Astrophysikerin das Weltall erforschen. Auf Anraten der Frauenrechtlerin Mary (Lily Allen) bewirbt sie sich gegen alle Widerstände für ein Studium an der Universität in Cambridge. Die Familie ist entsetzt - und auch in der Liebe gerät einiges durcheinander.