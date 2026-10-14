Kameramann Ken Seng ("Deadpool") taucht das Geschehen in knallige Retro-Farben. Für Stimmung sorgen Hits aus den 90ern und die Musik von Leo Birenberg und Zach Robinson. Das Komponisten-Duo der Kampfsport-Serie "Cobra Kai" liefert einen pulsierenden Soundtrack, der musikalische Motive des Spiels aufgreift - darunter das bei Fans beliebte "Guile's Theme" der legendären japanischen Game-Komponistin Yoko Shimomura.

Eine Verfilmung mit dem Flair des Spiels

In den 90er Jahren wurden Videospiel-Verfilmungen oft ohne Gespür für die Vorlage umgesetzt. Man vertraute auf die Bekanntheit des Titels und kümmerte sich wenig um die Erwartungen der Fans. Das Ergebnis waren Kassenflops wie "Super Mario Bros." (1993) oder "Double Dragon" (1994). Heute tragen oft Menschen die kreative Verantwortung, die selbst mit den Spielen aufgewachsen sind. Und das merkt man.

"Street Fighter" ist bunt, albern, witzig - und fängt im Gegensatz zu seinen Vorgängern das Gefühl des Videospiels ein. Die knallbunte Martial-Arts-Komödie ist wahrlich keine cineastische und schauspielerische Feinkost. Das soll sie aber auch nicht sein. Das Ergebnis ist ein selbstironischer Spaß, der nicht nur von Nostalgie lebt. Wer das Spiel nicht kennt, kann sich den Gang ins Kino allerdings getrost sparen.