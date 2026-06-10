Neu im Kino Spielbergs "Disclosure Day" – ein Film für die Gegenwart

Der kurzweilige Film vereint Action, Mystery, Politthriller und Science-Fiction-Drama zu einem vielschichtigen und mitreißenden Genre-Mix mit Spielberg-Magie. Für besondere Atmosphäre sorgt zudem einmal mehr die Filmmusik des inzwischen 94-jährigen Altmeisters John Williams ("Der weiße Hai", "E.T.", "Indiana Jones"), der für rund 30 Spielberg-Filme die Musik komponierte.

Wie so häufig in diesem Genre ist das, was das Publikum nicht sieht, mindestens genauso spannend wie das, was zu sehen ist. Während der Film laut Spielberg ein Pendant zu seinem Meisterwerk "Unheimliche Begegnung der dritten Art" ist, ließ er sich bei einer der vielen mitreißenden Actionszenen erkennbar von seinem ersten Spielfilm "Duell" inspirieren, was er selbst bestätigte.

Plädoyer für gegenseitiges Verständnis und Empathie

"Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" erreicht zwar nicht die Magie früherer Spielberg-Klassiker, ist aber die Art von Film, die es in diesen Zeiten braucht – bewegend, optimistisch und ein Plädoyer für Menschlichkeit und Empathie. "Für mich war das eine wichtige Botschaft: Verständnis füreinander zu entwickeln und vielleicht Vertrauen in andere zu haben", sagte Josh O'Connor.

"Das ist übrigens keine neue Botschaft bei Steven. Man sieht sie in "E.T.", in "Unheimliche Begegnung" und auch in anderen Filmen. Das ist etwas, worauf man in einem Spielberg-Film immer achtet: dieses Gefühl von Hoffnung, dieses Vertrauen in die besten Seiten der Menschheit, nicht die zynischen."