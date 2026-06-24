Neu im Kino Sandra Hüller wird zu Ingeborg Bachmann - ein bisschen

Nach dem Holocaust rang die Österreicherin, deren Vater 1932 der NSDAP beitrat, um eine Sprache, die unaussprechliche Gewalt sichtbar machen könnte. Ihr Roman "Malina", mit dem der Dokumentarfilm beginnt und auch endet, handelt von politischer und zwischenmenschlicher Gewalt. Lange, bevor es Thema in Österreich wurde, thematisierte sie darin das Fortwirken des Faschismus nach Kriegsende.

"Malina" handelt am Ende von der Frage, ob weibliches Erzählen in einer von patriarchaler Gewalt aufs Übelste gezeichneten Welt überhaupt möglich ist. Auch im echten Leben musste Bachmann das immer wieder beantworten, vermutlich auch sich selbst. An einer Stelle im Film ist zu hören, wie sie sagt: "Ich bin keine Frau. Ich will sagen: Ich bin nicht ganz eine Frau. Ich bin ein Irrtum."

Bachmann war "von Anfang an so ein Brain"

Schilling sagt dazu: "Diese Texte hat sie nach ihrer Gebärmutterentfernung geschrieben. Hatte dieser Identitätskonflikt zu tun mit der Operation? Hat es damit zu tun, dass sie von Anfang an so ein Brain gewesen ist? Also so eine Intellektuelle, auch schon als Mädchen. Das war ja eher "männlich konnotiert" und sie hat sich vielleicht deswegen nicht weiblich genug gefühlt? Oder hat sie sich von Anfang an sozusagen im falschen Körper gefühlt? Das ist alles möglich und ich kann das nicht beantworten."

Hüller deutet es so: "Dadurch, dass sie eben so gut beobachten, zuhören konnte, hat sie natürlich gemerkt, dass es verschiedene Anteile gibt, wie in jedem Menschen. Nur hat sie das eben verbalisiert."

Hätte Bachmann es besser gehabt, hätte sie in einer anderen Zeit gelebt? Hüller sagt: "Ich denke, dass es auf jeden Fall andere Wege gegeben hätte mit dem, was in ihr sozusagen unerlöst war oder ungelöst. Dass man damit anders hätte umgehen können. Dass es dafür heute andere Begriffe gibt oder eine andere Auseinandersetzung damit." Gleichzeitig habe das Ringen mit dem, was zu ihrer Zeit nicht möglich gewesen ist, auch ihr Werk ausgemacht.

Wie man über das Ende einer Beziehung schreibt

Schilling war wichtig, dass die Schriftstellerin im Film nicht als Opfer gezeigt wird. "Dass sie nicht nur über ihre Männergeschichten erzählt wird, was oft in der Beschäftigung mit Bachmann so rüberkommt, zumal ja auch vor drei Jahren erst dieser Riesenbriefwechsel mit Max Frisch erschien", sagt sie.

Stattdessen immer wieder im Fokus: das sprechende Werk. Im Film kommt etwa das Gedicht "Eine Art Verlust" vor, das vom Ende einer Liebe handelt. Die Lyrikerin zählt darin Alltagsszenen eines geteilten Lebens auf: "Gemeinsam benutzt: Jahreszeiten, Bücher und eine Musik./ Die Schlüssel, die Teeschalen, den Brotkorb, Leintücher/ und ein Bett./ Eine Aussteuer von Worten, von Gesten, mitgebracht,/ verwendet, verbraucht (...)."

Bachmann, die mit 47 Jahren nach einem selbst verursachten Unfall mit schweren Brandverletzungen starb, beendete das Gedicht mit den Worten: "Nicht dich habe ich verloren,/ sondern die Welt."