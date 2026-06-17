Neu im Kino: Robin Hood, Meister der Fake News

Zugleich ist das Motiv des erschöpften Haudraufs am Ende einer Lebensreise auch nicht neu für den Schauspieler. Unglaublich viel in "The Death of Robin Hood" erinnert auf die eine oder andere Weise an den Film "Logan" aus dem Jahr 2017. Damals spielte Jackman seine Paraderolle, den Marvel-Helden Wolverine, als ebenfalls völlig ermattete und depressive Figur, die ihrem Ende entgegen taumelt. Den alten Mann, der sterben will - den kann er.

Vor allem: Ähnlich wie in "Logan" spielt auch bei "The Death of Robin Hood" ein kleines Mädchen eine wichtige Rolle - neben der gütigen Priorin. Es ist womöglich die größte Schwäche des Films: dass bei dem eigentlich gelungenen Versuch, einem auserzählten Stoff etwas ganz Neues abzugewinnen, am Ende doch wieder Frauen dafür zuständig sind, einem strauchelnden Mann zum inneren Frieden zu verhelfen.

Manche Narrative werden die Zeiten noch lange überdauern.