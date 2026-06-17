Neu im Kino: Robin Hood, Meister der Fake News

Köln - Wer an Robin Hood denkt, denkt an den fröhlichen Fuchs aus dem Disney-Klassiker oder an Kevin Costner, der mit Pfeil, Bogen und großem Herzen den Reichen nimmt und den Armen gibt. Wer sich dieses Bild bewahren will, sollte sich am besten kein Ticket für die abermalige Neuverfilmung des Sagenstoffes um den Helden aus dem Sherwood Forest kaufen - auch wenn mit Hugh Jackman ein Hauptdarsteller auf der Besetzungsliste steht, der unter dem latenten Verdacht steht, der netteste Mann Hollywoods zu sein.