Trotz bekanntem Ausgang von D-Day bleibt es spannend

Immer wieder merkt man den Figuren an, unter welch immensem Druck sie stehen. Und das ist auch die große Stärke des herausragend besetzten Films, der überwiegend in Büroräumen des damaligen Hauptquartiers der Alliierten in einer Villa nahe der englischen Stadt Portsmouth spielt. Obwohl der Ausgang des D-Day und letztlich des Zweiten Weltkriegs bekannt ist, bleibt die Stimmung durchgehend angespannt.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob die Invasion stattfinden wird, sondern wie die Menschen mit der quälenden Verantwortung umgehen, die auf ihren Schultern lastet. Gerade weil die eher konventionell erzählte Handlung fast ausschließlich aus Gesprächen, Prognosen, Streitigkeiten und Beratungen besteht, wird deutlich, wie viel eigentlich auf dem Spiel steht.

Actionreiches Ende, das es nicht gebraucht hätte

Da wirkt das Ende des Films mit Action- und Kriegsszenen von der Landung an der französischen Küste geradezu wie ein Bruch. Bis dahin kreist die Geschichte vor allem um Stagg und den Druck vor dem D-Day in einem eher konzentrierten Kammerspiel. Die pathetisch inszenierten Actionbilder stehen dazu in einem starken Kontrast – das hätte es nicht gebraucht. Trotzdem bleibt "Pressure" ein packender Film, der zeigt, wie dramatisch eine Wetterprognose sein kann, wenn von ihr das Schicksal Tausender Menschen abhängt.