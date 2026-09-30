Wenn der Tod sich rechnet

So schön könnte alles sein - doch die Künstliche Intelligenz ist eben doch nur ein Konstrukt aus Daten. "Dieser Roboter hat das eingebaute Programm, seinen Pflegling umzubringen, wenn es ihm schlechter geht", sagt Dörrie der dpa. "Die KI denkt folgerichtig und macht die Rechnung auf, die wir aber gesellschaftlich auch schon aufmachen. Was kosten uns all die Alten, Kranken und Pflegebedürftigen? Und wäre es nicht vielleicht kostengünstiger, wenn die alle früher sterben würden?" Dörrie ist sicher: "Die KI wird so rechnen. Und da müssen wir dann wirklich sehr aufpassen und auf jeden Fall international regulieren, aber auch die großen Techfirmen kontrollieren".