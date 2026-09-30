"Blaue Augen" und Lederjacke
Dabei wird klar: Frau Winkler war auch mal jung. Und sie hatte eine bewegte, wilde Jugend. Ihr Lieblingslied bis heute: "Blaue Augen" von Ideal aus dem Jahr 1980, das sich durch den Film zieht und in den leuchtend blauen Augen des Roboters widerspiegelt. "Ich bin sehr, sehr froh, dass Annette Humpe mir das Lied geschenkt hat, dass ich es verwenden durfte", sagt Dörrie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Frau Winkler hat damals diese Musik gehört, sie war in Berlin in der Zeit, sie hat diese Lederjacke getragen, die sie immer noch hat, es war eine leichte, schöne Zeit für sie."