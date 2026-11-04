Neu im Kino Mirren überzeugt als bissige Krimiautorin Patricia Highsmith

Hamburg - Schweiz 1995. Die berühmte Krimi-Autorin Patricia Highsmith will partout keine Bücher mehr schreiben. Auch keine Fortsetzung ihrer berühmten Tom-Ripley-Reihe. Ihr amerikanischer Verlag hofft dennoch auf einen weiteren Verkaufsschlager und schickt Edward Ridgeway auf die Reise in die Schweiz. Der junge Lektor ist ein großer Fan der Schriftstellerin und soll die bissige alte Dame von dem Projekt überzeugen und aus dem Ruhestand holen. Das verbale Ringen in ihrem düsteren Haus in der Schweiz wird bald selbst zum psychologischen Krimi, der Fiktion und Realität verschwimmen lässt.