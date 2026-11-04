Neu im Kino Mirren überzeugt als bissige Krimiautorin Patricia Highsmith

Schreckliches Haus, talentierter Spielpartner

Die Szenen mit Helen Mirren und Alden Ehrenreich spielen ausschließlich in einem Haus. Die amerikanische Schriftstellerin hatte sich später in die Schweiz zurückgezogen, in ein von ihr entworfenes Haus. Gedreht wurden diese Szenen allerdings nicht in der Schweiz, sondern bei London. "Dieses Haus war so schrecklich. Die Decken waren unglaublich niedrig. Draußen war dieser schäbige, grüne, ziemlich ekelhafte Teich, und die Schlafzimmer waren buchstäblich wie Gefängniszellen. Sie waren entsetzlich. Für unsere Zwecke war es einfach perfekt."

Gemeinsam mit Alden Ehrenreich arbeitete sich Mirren am Set jeden Tag durch Seiten voller Text. Bei vielen Filmen seien oft zwei Seiten schon ein Erfolg. "Wir mussten 15 Seiten pro Tag schaffen. Wir mussten lange an diesen langen Szenen arbeiten." Ehrenreich sei dabei ein echter Partner gewesen. "Er ist superklug und unglaublich, unglaublich talentiert. Er ist ein toller Kerl."