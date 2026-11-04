Neu im Kino "Minotaurus" - Brutales Ehedrama mitten in Russlands Krieg

Moskau - Seiner Heimat hat der für seine kritischen Gesellschaftsdramen bekannte russische Filmemacher Andrei Zvyagintsev schon vor Jahren den Rücken gekehrt. Wenn sein beim Filmfestival in Cannes hochgelobter Thriller "Minotaurus" in die deutschen Kinos kommt (Start: 5. November), ist das für den 62-Jährigen vor allem ein persönlicher Triumph: Zvyagintsev ("Leviathan") feiert nach einer schweren Covid-Erkrankung samt Koma nach vielen Jahren nicht nur ein Comeback. Der im Exil in Frankreich lebende Regisseur schafft auch den ersten russischen Antikriegsfilm über die Ukraine-Invasion.