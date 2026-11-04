Neu im Kino "Minotaurus" - Brutales Ehedrama mitten in Russlands Krieg

Die Handlung des in Lettland gefilmten Streifens dreht sich um den Geschäftsmann und Familienvater Gleb (Dmitri Morosow), der beim Lösen von Problemen im Job oder im Privaten keine Skrupel kennt. Er genießt seinen Wohlstand mit seiner Frau Galina (Iris Lebedewa) und seinem Sohn in seinem Haus in ländlicher Idylle. Unter keinen Umständen will er zulassen, dass den Familienfrieden etwas stört. Weil er Galina verdächtigt, eine Affäre zu haben, setzt er einen Spitzel auf sie an - und kümmert sich dann selbst um den Liebhaber.