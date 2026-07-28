Tatsächlich werden die New-York-Kulissen, die zum Teil in den britischen Pinewood-Studios nachgebaut wurden, voll ausgekostet. "In den ersten Filmen haben wir sogar bewusst darauf verzichtet, ihn durch die Häuserschluchten New Yorks schwingen zu lassen, weil man das schon oft gesehen hatte", so Feige. Jetzt schwingt Spider-Man wieder ausgiebig um die Häuser.

Drei Stars aus dem Kinoepos "Die Odyssee"

Die Szenen zwischen Holland und Zendaya, die im echten Leben mittlerweile verheiratet sind, gehören zu den stärksten des Films – nicht zuletzt wegen ihrer spürbaren Chemie. Auf die Frage, wie viel von dem, was wir zwischen Peter und MJ im Film sehen, ausgearbeitet und wie viel improvisiert ist, wich Holland aus und lieferte dennoch eine Antwort.

"Ich glaube, das betrifft nicht nur unsere beiden Rollen. Das ist bei allen Beteiligten bei diesen Filmen so", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London. "Was ursprünglich im Drehbuch stand, unterscheidet sich deutlich von dem, was letztlich im Film zu sehen ist." So habe seine langjährige Freundschaft mit Jon Bernthal die Szenen zwischen Spider-Man und Punisher geprägt.

Bernthal, der kurioserweise parallel mit Tom Holland und Zendaya in "Die Odyssee" im Kino zu sehen ist, ist der unterhaltsame Gegenpol zum nachdenklichen Spider-Man, wobei der Punisher bekanntlich selbst ein tragischer Held ist. Bernthal spielt eigentlich in fast immer denselben Hardliner, darf hier aber noch eine weitere Seite von sich zeigen.

Ergreifende Momente und einige Längen

Nach über 30 Marvel-Filmen wird es für die Macher schwieriger, noch neue Akzente zu setzen und mit Spektakel zu beeindrucken. "Spider-Man: Brand New Day" hat zwar durchaus unterhaltsame Action-Szenen, tatsächlich ist der Film jedoch in seinen emotionalen Momenten am besten - und sogar richtig rührend. Das liegt auch an Tom Hollands einfühlsamem Spiel. Als Zuschauer leidet man wirklich mit Peter Parker und spürt seine Sehnsucht.

Leider bremsen die vielen, teils langen Rückblicke den Erzählfluss. Auch die sehr ausgedehnten Dialoge sorgen für einige Längen. "Spider-Man: Brand New Day" hat viele starke Momente, ist mit fast zweieinhalb Stunden aber eindeutig zu lang geraten.