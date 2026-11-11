Neu im Kino Malkovich und Rockwell als CIA-Duo in "Wild Horse Nine"

Sam Rockwell, mit dem Malkovich auch im echten Leben gut befreundet ist, brilliert als sein Gegenpart: trocken, sarkastisch und mindestens ebenso witzig. Und Steve Buscemi, einst Spezialist für neurotische Kleinganoven und schräge Verlierer ("Reservoir Dogs", "Fargo"), amüsiert als strenger, verschrobener CIA-Chef. Parker Posey ("The White Lotus") spielt Lees untreue Ehefrau Marge. Eine kleine Rolle hat Musiker-Legende Tom Waits.

Geniale Dialoge, herrliche Bilder

Es gibt auch etwas Action. Aber "Wild Horse Nine" lebt vor allem von seinem Humor und den originellen Dialogen. So behauptet Chris, er habe Menschen in Ländern umgebracht, die Lee nicht buchstabieren könne, und erklärt, was Käse über den Charakter einer Nation aussagt. Man könnte den pointierten Wortgefechten des Duos stundenlang zuhören.

Der Film hat einen stimmigen 70er-Jahre-Look. Kameramann Ben Davis, der schon "Three Billboards" und "The Banshees of Inisherin" drehte, fängt die raue, grüne Landschaft der Osterinsel mit ihren Steinköpfen und Wildpferden wunderschön ein. Carter Burwell ("Fargo") liefert dazu melancholische Musik, die mitunter an Western erinnert.

McDonagh gelingt es erneut, Themen wie Tod, Schuld und Freundschaft in einem Film zu verarbeiten und gleichzeitig für Gelächter zu sorgen. Sein feines Gespür für die Balance zwischen Tragik und Komik und die Spielfreude seiner Stars machen "Wild Horse Nine" zu einem der Höhepunkte des Kinojahres.