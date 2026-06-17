Die emotionale Mitte des Films

Ihre größte Stärke findet die Komödie dort, wo sie sich auf ihre Figuren konzentriert. Vor allem Marceau trägt den Film mit beeindruckender Leichtigkeit.

Als lebenslustige Frau, die sich weder mit der Rolle der Großmutter noch mit dem Gedanken anfreunden kann, im Beruf langsam in die zweite Reihe zu rücken, wird Anne zum emotionalen und komödiantischen Mittelpunkt der Geschichte. Marceau bewegt sich mühelos zwischen Witz, Melancholie und Selbstironie.

Zeitgeist-Ehrgeiz und Kinospaß

"LOL 2.0" stolpert gelegentlich über Klischees und den Ehrgeiz, möglichst viele Themen der Gegenwart auf einmal zu verhandeln. Wer hier ein tiefgründiges soziologisches Porträt der Generation Z erwartet, dürfte daher nur bedingt auf seine Kosten kommen.

Wer sich jedoch auf eine Familienkomödie über das Älterwerden, das Loslassen und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben einlässt, wird unterhalten. Eine Wohlfühl-Fortsetzung, die rund neun Wochen nach ihrem Start in Frankreich bereits mehr als 950.000 Menschen in die Kinos gelockt hat.