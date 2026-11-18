Kapitol zeigt sich von schlimmster Seite

Im Vergleich zu den Vorgängerfilmen handelt das Kapitol rund um Präsident Snow (Ralph Fiennes) dieses Mal besonders perfide. Als in Distrikt 12 ein ausgeloster Junge bei der "Ernte" fliehen will, wird er getötet. Doch Kapitol-Vertreterin Drusilla (Glenn Close) sorgt sich nur darum, wie man den Zwischenfall für die TV-Übertragung am besten kaschiert.

Damit dreht sich der neue Film noch intensiver um die Frage, wer die Macht über das öffentliche Narrativ behält. Was wird den Zuschauern im Kapitol gezeigt und haben die Tribute überhaupt die Chance, der Inszenierung zu trotzen? Der Film greift erneut die Schere zwischen Arm und Reich auf, erzählt von Wut, Auflehnung, Verzweiflung und dem Beginn der Rebellion, die erst viele Jahre später mit Katniss gelingt.

Hauptdarsteller: Haymitch ist die ultimative gebrochene Figur

"Sunrise on the Reaping" ist ein emotionaler Film mit zahlreichen Actionszenen, der nachvollziehbar zeigt, warum Haymitch nach seinem Sieg alle Gefühle im Alkohol ertränkt. Hauptdarsteller Zada (21) erzählte der Deutschen Presse-Agentur, er habe ungefähr vier Wochen gebraucht, um das Buch von Collins zu lesen, weil er es immer wieder habe weglegen müssen.

"Es war einfach emotional so belastend". Die Vorbereitung auf die Rolle sei schwere Arbeit gewesen, sagte er. "Ich habe früher schon einige ziemlich gebrochene Figuren gespielt, und das hier war irgendwie die ultimative gebrochene Figur". Auf der Leinwand überzeugt Zada jedenfalls als trauriger Held.

Ein kleines Wiedersehen

Generell ist das Casting ein Pluspunkt. Wer die Panem-Welt kennt, wird viele Charaktere wiedererkennen, die in den anderen Filmen und Büchern eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel Jesse Plemons ("Bugonia") als der junge und spätere Spielmacher Plutarch Heavensbee, der zu Katniss-Zeiten von dem verstorbenen Philip Seymour Hoffman verkörpert wird.

Und: Es wird auch ein kleines Wiedersehen geben. Schauspielerin Lawrence hat selbst in einem Podcast verraten, dass sie, Hutcherson und Harrelson für einen Gastauftritt zurückkehren. Wie der aussieht, wird aber nicht verraten.