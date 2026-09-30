Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza sind während des knapp dreijährigen Krieges bislang rund 74.000 Palästinenser getötet worden. Die Behörde unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Israelische Militärvertreter bezifferten die Zahl der im Gazastreifen getöteten Kämpfer Mitte September auf mehr als 24.000; eine unabhängig verifizierte Gesamtaufteilung liegt nicht vor.

Armee bestreitet Einsatz von KI bei Angriffen

Zu den Vorwürfen über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sagte Armee-Sprecher Effi Defrin, Entscheidungen über die Auswahl und Genehmigung von Angriffen würden ausschließlich von menschlichem Personal getroffen und nicht von Künstlicher Intelligenz.

Kontroverse Reaktionen in Israel

Kulturminister Miki Zohar von der Likud-Partei bezeichnete die Arbeit der Filmemacher als Landesverrat und forderte, ihnen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte Gesetzesvorhaben gegen Menschen an, die israelische Soldaten oder den Staat im Ausland verleumdeten.

Die israelische Menschenrechtsorganisation Betselem stellte sich dagegen an die Seite der Filmemacher. Gemeinsam mit weiteren Organisationen wandte sie sich gegen Drohungen und mögliche Schritte gegen Abraham, Szor und ihre Quellen.

Das sagen israelische Kommentatoren

Der israelische Journalist Nadav Eyal schreibt auf X: Die Vorbereitung für einen Luftangriff auf ein Ziel sei langwierig und komplex. An jedem Angriff seien über 100 Personen beteiligt, noch bevor der Pilot zum Einsatz komme. Nur wenige von ihnen, wenn überhaupt, hätten den vollständigen Überblick.

Amos Harel von der linksliberalen Zeitung "Haaretz" teilt die Einschätzung, Israel habe Kriegsverbrechen begangen. Was im Gazastreifen während einiger Kampfhandlungen geschehen sei, sei an sich schon grausam und beunruhigend genug. Es verpflichte, die Situation direkt anzuschauen und Selbstreflexion zu betreiben.

Eine ehemalige Hamas-Geisel: Bin ich ein "Kollateralschaden"?

Nach der 80 Minuten langen Vorführung in Venedig berichteten Teilnehmer von 25 Minuten langen, stehenden Ovationen. Manche sprachen von einem Rekordbeifall in der Geschichte des Festivals.

Die frühere israelische Geisel Omer Shem Tov schreibt im "Wall Street Journal", der lange Applaus habe sich wie "ein Hagel aus Messern" angefühlt. Nicht, weil der Film palästinensisches Leid zeige - das sei real und verdiene, gesehen zu werden. Er fühle sich hingegen nicht gesehen. 505 Tage habe er in Hamas-Gefangenschaft verbracht - "entführt, ausgehungert und gefoltert". "In dieser Geschichte bin vielleicht auch ich "NAZA", ein Kollateralschaden", so Shem Tov.

Wie die Palästinenser und die arabische Welt reagieren

In arabischen sozialen Medien wird unter anderem die Zivilcourage der beiden Filmemacher hervorgehoben. Die in London ansässige Nachrichtenwebsite "Middle East Eye" schreibt, "NAZA" leiste unschätzbare Arbeit in einer Zeit, in der die anhaltende Gewalt sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland weiterhin als normal hingenommen werde.

Laut der in London herausgegebenen Tageszeitung "Al-Arabi Al-Dschadid" wird in Teilen der arabischen Debatte problematisiert, dass westliche Öffentlichkeit offenbar stärker auf israelische Zeugen reagiere als auf jahrelange palästinensische Zeugnisse.