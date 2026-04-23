Neu im Kino Isabelle Huppert als reichste Frau der Welt

Gefährliche Spirale

Die Handlung des Films richtet ihren Fokus vor allem auf die immer weiter eskalierende Spirale von Exzessen, die die Beziehung zwischen Marianne und Pierre-Alain prägt. Die Dialoge sind dabei ein besonderer Genuss: Sie spielen sowohl mit dem provokanten Wesen von Pierre-Alain als auch mit Mariannes oft scharfzüngiger Direktheit und transportieren zugleich subtile Untertöne zu Themen wie Ehe, Geld und Macht.

Bitterer Humor

Zwischen Gesellschaftssatire und Boulevardkomödie pendelnd, schwankt der Ton zwischen bitterem Humor und melancholischer Tiefe. Hinter der glatten Oberfläche der High Society zeigt sich eine Welt aus Einsamkeit, Leere und inszenierten Beziehungen.

Gefühle werden hier zur Ware, Nähe durch Geld ersetzt. Klifa entlarvt diesen Mechanismus mit klarem Blick, ohne moralisch zu predigen, sondern indem er ihn genüsslich auseinander legt.

Mit "Die reichste Frau der Welt" gelingt ihm so hoch unterhaltsames Kino, getragen von einer Huppert, die zwischen Kälte und Verletzlichkeit eindrucksvoll glänzt.