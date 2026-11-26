Dreharbeiten in Philadelphia

Sie seien weder Robert Redford noch Steven Spielberg, so die bissige Bemerkung von Regisseur John G. Avildsen (gespielt von Jay Duplass), der "Rocky" 1976 inszenierte. Der junge Stallone, der nie zuvor geboxt hatte, trainiert verbissen. Er ist ehrgeizig, aber auch voller Selbstzweifel, ob er als Schauspieler wirklich gut genug ist. An allen Ecken wird gespart. Gedreht wird nicht im teuren New York, sondern in den Straßen von Philadelphia, teilweise ohne Genehmigung. In einer berühmten Laufszene rennt er zum Training die Stufen des Philadelphia Art Museums hoch.

An sich glauben

Man muss "Rocky" nicht unbedingt gesehen haben oder ein großer Fan von Stallones späteren Action-Streifen sein, um sich für "I Play Rocky" zu begeistern. Der Film fesselt von Beginn an durch die emotionale Achterbahnfahrt des Schauspielers, der den Glauben an sich selbst nicht verliert.

Den Oscar-Triumph im Jahr 1977 enthält Regisseur Farrelly den Zuschauern nicht vor. Am Ende baut er Original-Aufnahmen von der Gala mit dem sichtlich gerührten Stallone auf der Oscar-Bühne ein. Der ergraute Hollywood-Star brachte kürzlich seine Memoiren hinaus. Im Nachwort des Buches "The Steps" sinniert Stallone, dass er und viele andere sich mit der Geschichte von Rocky Balboa eng verbunden fühlen: "Es geht schlicht darum, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird". Das bringt Ippolito in "I Play Rocky" stark rüber, nicht durch Muskelkraft, sondern mit packender Sensibilität.