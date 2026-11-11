Neu im Kino "Humbug!" – Johnny Depp als kauziger Ebenezer Scrooge

Der Star des Films ist natürlich Depp. Der Schauspieler, der als Captain Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe Kultstatus erlangte, ist schließlich Spezialist für exzentrische Figuren - von "Edward mit den Scherenhänden" und "Ed Wood" bis zu "Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street" oder dem Vampir Barnabas Collins in "Dark Shadows".

Als Grantler Scrooge ist Depp nun wieder herrlich kauzig, ohne die Figur zur Karikatur zu machen. Mit zunehmender Dauer bröckelt die harte Schale des alten Griesgrams, und Depp zeigt dessen verletzliche Seite - leise und sehr bewegend. So wird es am Ende noch richtig rührend.

Puristen werden in "Ebenezer" nicht allzu viel finden, was sie nicht schon kennen. Und wer Weihnachtsfilme ohnehin für Kitsch hält, wird sich auch von diesem nicht bekehren lassen. Alle anderen bekommen eine prächtig ausgestattete, werkgetreue Version des Klassikers - und einen Johnny Depp, der als Schauspieler immer noch herausragend ist.