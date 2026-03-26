Neu im Kino Horst Schlämmer auf Mission Deutschland-Rettung

Kerkeling spielt sich selbst – als absoluten Kotzbrocken

Die weibliche Hauptfigur des Films ist Schlämmers Lieblingsschauspielerin Gabi Wampel, verkörpert von Comedienne Tahnee Schaffarczyk (33). Sie stammt im realen Leben passenderweise aus Heinsberg ganz in der Nähe von Grevenbroich. Wampel tritt unter anderem in sechs Filmausschnitten aus Feel-Good-Formaten der 60er bis 90er Jahre auf. Es sind nostalgische Rückblenden in eine Zeit, in der Deutschland noch mit sich im Reinen war, jedenfalls in der Erinnerung der heute Lebenden. Wie in seinen früheren TV-Sendungen ist Kerkeling in diesen Einspielfilmen immer wieder in anderen Rollen zu sehen. Einmal ist er sogar er selbst – und behandelt den armen Horst gar nicht nett. "Es macht so einen Spaß, sich selbst als arroganten Kotzbrocken zu spielen", sagt er grinsend.

Wenn Soziologen und Psychologen beklagen, dass sich die Deutschen seit Corona in ihre eigene Bubble zurückgezogen hätten, dass die private Streitkultur praktisch zum Erliegen gekommen sei und alle nur noch mit Gleichgesinnten kommunizierten, dann ist Horst Schlämmer das leuchtende Gegenbeispiel. Ob Berliner Clanmitglieder, die High Society auf Sylt, der egomanische Ministerpräsident von Bayern oder eben sogar Woelki: der Mann vom Niederrhein lässt den Gesprächsfaden nie abreißen. "Isch hab da ma' ne Frage..."

Wir können uns alle eine Scheibe vom Horst abschneiden

Und das ist eben der Grund für die Rückkehr Horst Schlämmers: Er, der sich weder um Konventionen noch um Zeitgeist schert, der sie vermutlich noch nicht einmal kennt, ist der große Kontakter, den Deutschland jetzt braucht. "Er ist auf Offenheit getrimmt, auch wenn sein geistiger Horizont manchmal verengt wirken kann", sagt Kerkeling. "Aber er beweist, dass es sich lohnen kann, sich neuen Ideen zu öffnen. Insofern kann man sich da von Horst immer noch eine Scheibe abschneiden. Wenn Horst das kann, dann kann das jeder." Seine Hoffnung: Vielleicht kann der Film dabei helfen, den Blick zu weiten und auch das Positive zu sehen.

Findet Horst Schlämmer denn nun am Ende sein Glück? Kerkeling will nicht zu viel verraten, klar. "Aber das Glück trifft einen nur, wenn man dafür bereit ist", lautet seine Überzeugung. "Und wenn man erkennt, dass das Glück irgendwo in einem selbst schlummert und nicht unter Palmen, nicht in den Bergen. Dieser Möglichkeit geht der Film auf die Spur. Und ich glaube, der Film sorgt dafür, dass man als Zuschauer – fast unabhängig davon, in welcher Verfassung man reingeht – in etwas besserer Verfassung wieder rauskommt. Und das ist dann schon viel, finde ich."