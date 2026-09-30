Neu im Kino Geht Tom Cruise als Ölbaron in "Digger" auf Oscar-Mission?

Zur weiteren Besetzung gehören Jesse Plemons ("Bugonia") und Emma D'Arcy ("House of the Dragon"). Wer Cruise mal abseits von "Top Gun" oder "Mission: Impossible" erleben will, dürfte an "Digger" seinen Spaß haben. An einigen Stellen wirkt der Film inhaltlich aber etwas überladen. Die ersten Reaktionen auf den Film fielen jedenfalls sehr unterschiedlich aus. Er dürfte das Publikum spalten.

Hat Tom Cruise nun Chancen auf den Oscar?

Für den vierfachen Oscar-Preisträger Iñárritu ist es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg "The Revenant - Der Rückkehrer" (2015). Damals wurde Leonardo DiCaprio für seine Rolle in dem Rachedrama mit einem Oscar ausgezeichnet. Ob auch Cruise mit dem Iñárritu-Werk jetzt auch Chancen auf die begehrte Trophäe hat, wird sich zeigen.

Der Schauspieler, der dafür bekannt ist, seine spektakulären Stunts oft selbst durchzuführen, war bislang viermal für Hollywoods höchsten Preis nominiert: für seine Rollen in den Filmen "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" und "Magnolia", zudem als Produzent von "Top Gun: Maverick". Er ging aber immer leer aus. 2025 bekam er immerhin einen Ehren-Oscar.

Das Branchenmagazin "Variety" sieht die bislang teils sehr geteilten Meinungen zu "Digger" für Cruises Oscar-Mission nicht unbedingt als Nachteil. "Normalerweise ist eine solche Reaktion ein Problem, aber bei Cruise könnte es genau das sein, was seine Kampagne braucht". Denn zum ersten Mal seit langem spiele er in einem Film mit, über den die Branche diskutieren müsse, statt ihn einfach nur zu bewundern.