Berlin - Wer bin ich - und was heißt es, aus Ostdeutschland zu kommen? Der Film "Etwas ganz Besonderes" verknüpft die Selbstsuche einer jungen Frau mit der Frage nach ostdeutscher Identität. Es ist der dritte abendfüllende Spielfilm von Eva Trobisch. Er feierte im Wettbewerb der Berlinale Premiere.