In "Die drei ??? und der Karpatenhund" haben die Junior-Ermittler aus dem fiktiven Rocky Beach in Kalifornien endlich mal wieder einen wirklich kniffeligen Fall zu lösen. Nachdem sie zuletzt vor allem wegen verlorener Kuscheltiere, ausgebüxter Wellensittiche und anderer Kleinigkeiten gerufen wurden, waren sie schon entsprechend frustriert. Vor allem Justus hat so gar keinen Bock mehr auf "diesen Kinderdetektiv-Blödsinn" und will mal wieder "richtige Detektivarbeit" machen.