Sie habe sich immer mehr etwa die Fragen gestellt: "Was macht Gemeinschaft mit einem und wenn du davon ausgeschlossen wirst? Warum kommt es immer dazu, dass es leichter zu sein scheint, Feindbilder aufzubauen, als gemeinsam die durchaus gerechtfertigten Ängste abzubauen?" Für sie habe der Film auch etwas Trostvolles, weil er etwas über die Kraft des Menschseins und des "am Leben Seins" erzähle. In all der Dramatik gebe es auch glückliche Momente. Wie zum Beispiel die Umarmung von Hanna und der Bäuerin.