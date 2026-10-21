Berlin - Sie zieht isoliert durch die Berge und die Natur, spricht kaum ein Wort und muss ihre eigenen Wunden versorgen. Nina Hoss ("Tár", "Zikaden") kämpft in dem neuen Survival-Drama "Die andere Seite" inmitten einer beeindruckenden, aber auch bedrückenden Alpenkulisse um das Überleben und die Freiheit. Der Film startet jetzt in den deutschen Kinos. Wer die Ausgangslage kennt, fühlt sich vielleicht zunächst an die Corona-Zeit zurückerinnert - auch wenn die Dystopie von einem fiktiven Krankheitsausbruch handelt.