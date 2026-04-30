Neu im Kino Der Teufel trägt Prada " - Mirandas gelungenes Comeback

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Es dauert nur wenige Minuten und man ist als Zuschauer wieder voll drin im "Runway"-Kosmos. Es ist wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Trotz der langen Pause macht "Der Teufel trägt Prada 2" direkt dort weiter, wo der erste Film aufgehört hat. Es gibt auch einige subtile Anspielungen auf den Vorgänger.

Die Rolle als Miranda Priestly brachte Meryl Streep eine von insgesamt 21 Oscar-Nominierungen ein. Gut möglich, dass es nun die nächste gibt. Die 76-Jährige ist wieder köstlich als skrupellose Chefredakteurin. Für Lacher sorgen zudem Emily Blunt mit ihrer trockenen britischen Hochnäsigkeit und Justin Theroux, der als ihr Liebhaber Benji Barnes wirklich zum Fremdschämen ist.

Miranda muss neuerdings aufpassen, was sie sagt, um keinen Rüffel der Personalabteilung zu riskieren. "Wir leben in einer anderen Welt, aber sie ist immer noch Miranda", erklärt Regisseur David Frankel. "Sie muss sich nun innerhalb dieser neuen Spielregeln bewegen." Sogar ihren Mantel muss die Chefredakteurin selbst aufhängen.

David Frankels Sorge, eine Fortsetzung des Kultfilms könne die Erwartungen enttäuschen, ist nachvollziehbar. Doch das Gegenteil ist der Fall. "Der Teufel trägt Prada 2" ist ein temporeicher, kurzweiliger Film, der genauso unterhaltsam ist wie der Vorgänger. Das liegt einerseits an den bestens aufgelegten Stars, andererseits an dem zeitgemäßen Drehbuch von Aline Brosh McKenna und den pointierten Dialogen.