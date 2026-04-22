Zu einem der Höhepunkte des Films gehört, wie Jaafar Ausschnitte aus dem legendären "Thriller"-Video tanzt. Für den Gesang im Film seien die Stimmen von Jaafar sowie von Jungdarsteller Juliano je mit Michaels Stimme gemischt worden, erklärte Produzent King in einem Interview. Insgesamt sind auch die tollen Kostüme ein Plus.

Was sagt die Familie zum Film?

Zur Premiere in Berlin kamen neben dem Hauptdarsteller auch Michael Jacksons Brüder Jermaine, Jackie und Marlon sowie seine Söhne Prince und Bigi. Jermaine sagte mit Blick auf seinen Sohn Jaafar, er sei ein "sehr stolzer Vater". Doch nicht alle aus der Jackson-Familie stehen hinter dem Projekt. Die Tochter von Michael Jackson, Paris Jackson, hatte sich öffentlich distanziert. Auch Jacksons Schwester Janet soll nicht beteiligt gewesen sein.

Auf Instagram erklärte Paris Jackson, bei dem Biopic nicht involviert zu sein, berichtete "Rolling Stone" im September 2025. Sie schrieb demnach, der Film richte sich an einen ganz bestimmten Teil der Fangemeinde ihres Vaters, der immer noch in der Fantasiewelt lebe. Bei großen Biopics wie auch "Bohemian Rhapsody" über Queen-Sänger Freddie Mercury sei das Problem: Hollywood. Es sei ein Fantasieland und nicht real, doch es werde als real verkauft.