So überzeugt der Film vor allem durch Kulms Darstellung und die Musik. Kwiecinski zeigt einen Chopin, der den Ruhm genießt und doch an seinen gesellschaftlichen Pflichten leidet. Am Ende steht die Sehnsucht nach Freiheit - und die Erkenntnis, dass Chopin sie vielleicht erst angesichts des Todes wirklich findet.