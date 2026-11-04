Berlin - Der Film von Regisseur Marcus O. Rosenmüller ("Münter & Kandinsky") beginnt mit einem deutlichen Hinweis: "Für die Menschen, deren Geschichten dieser Film erzählt, war es keine Darstellung - sondern Realität." Denn "Block 10" hat es wirklich gegeben: Er befand sich im Konzentrationslager Auschwitz. Hier wurden zwischen 1943 und 1944 grausame medizinische Experimente mit oft furchtbaren Folgen an inhaftierten Frauen durchgeführt. Viele der Opfer starben infolge der erlittenen Qualen oder wurden ermordet.