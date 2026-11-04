Als Autorin hat Alice Brauner intensiv recherchiert, viele Gerichtsprotokolle studiert und mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie deren Nachkommen gesprochen. Nicht die Fantasie führte ihr die Feder, sondern die Realität. So ist ganz im Sinne Artur Brauners ein überaus beachtenswerter Film gegen das Vergessen entstanden. Wie erste Aufführungen zeigen, wird er von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern mit großer Anteilnahme aufgenommen. Das belegt etwa die Auszeichnung mit dem Publikumspreis beim 22. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein im vergangenen September.