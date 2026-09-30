Oscar-Preisträger sorgte für das überzeugende Szenenbild

Authentisch dargestellt ist die enge Geschwisterbeziehung zwischen Mia und Moritz Holl, die Hannah Herzsprung und Damian Hardung gut verkörpern. Eine Woche lang probten die zwei Schauspieler vor Drehbeginn zusammen am Set.

Auch hinter der Kamera arbeitete ein bemerkenswertes Team. Für das Szenenbild ist Oscar-Preisträger Christian M. Goldbeck ("Im Westen nichts Neues") verantwortlich. Die Musik kommt vom Oscar-prämierten Komponisten Volker Bertelmann ("Im Westen nichts Neues") und Lennart Saathoff ("A House of Dynamite"). Kameramann Philipp Haberlandt hat schon für "Babylon Berlin" und die dystopische Serie "Black Mirror" gedreht.

Geschickte Anspielung auf Netflix-Serie "Black Mirror"

In "Corpus Delicti" gibt es sogar eine kleine Anspielung auf die erfolgreiche Netflix-Serie. In einer Szene erklingt der Song "Anyone who knows what love is (will understand)" von Irma Thomas. Für Fans ist der Song untrennbar mit "Black Mirror" verbunden, wo er über mehrere Staffeln hinweg immer wieder als Easter Egg auftaucht. Ein Hauch von "Blade Runner"-Feeling liegt zudem über jenen Szenen, in denen der Journalist Heinrich Kramer (Alexander Fehling) bei Neonlicht in einer Suppenküche sitzt.

Auf typische Science-Fiction-Elemente wie fliegende Autos, Roboter oder Cyborgs verzichtet "Corpus Delicti" allerdings. Die Welt von Mia und Moritz Holl sieht der unseren sehr ähnlich.