Fans der Reihe dürften einige Referenzen auf die älteren Filme entdecken. Ein Wiedersehen gibt es zum Beispiel mit Pams supererfolgreichem Ex-Verlobten Kevin (Owen Wilson). Der Film zeigt im Großen und Ganzen, wie schwer es Eltern manchmal fällt, loszulassen, und dass sich dieses Muster auf die nächste Generation überträgt.

Was dieses Mal anders ist: die Dynamik. Der nervöse Greg trifft nicht auf den kontrollierten Jack, sondern auf die selbstbewusste Olivia. Das bringt frischen Wind in die Reihe. Grande versteht es, den typischen Humor der Reihe - eine Mischung aus Situationskomik, peinlichen Momenten und Slapstick - mit auf die Leinwand zu bringen.

Regisseur Hamburg sagte der dpa über die Künstlerin: "Ariana war aus so vielen Gründen die richtige Wahl. Ich meine, sie ist unglaublich witzig und eine großartige Schauspielerin, und sie hat außerdem diese besondere Ausstrahlung, die man nicht so recht in Worte fassen kann."