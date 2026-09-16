Neu im Kino "Adams Acht"- Ruderdrama mit Oliver Masucci

Vor der Kamera stand auch Oliver Masuccis Sohn. Vito Wiesner verkörpert den Steuermann des Gold-Achters von 1960. Im Boot saßen außerdem neben den Schauspielern - darunter auch der mittlerweile erwachsene Nick Romeo Reimann ("Großstadtkrokodile", "Die wilden Kerle 3") - noch fünf waschechte Profi-Ruderer. Die Sportler Leon Kleinschmidt, Jakob Schmölzer, Till Neumann, Oscar Krause und Moritz Wolff vereinen weit über zwanzig nationale und internationale Meistertitel auf sich.

Die beiden Liebesgeschichten des Sportdramas zünden leider nicht so recht, weil der Funke zwischen den Filmpaaren nicht recht überspringen will. So manche Figur wirkt zudem etwas holzschnittartig, manche Szene zu platt und erwartbar. Die Figur des Schlagmanns und vaterlosen Hitzkopfs Rulffs (Leonard Kunz) ist irritierend durchgeknallt angelegt, ohne dass es der Erzählung wirklich nützt.

Der durch Deutschland gehende Riss und der Hass auf die Deutschen im Ausland wiederum werden ohne Plattitüden dargestellt und erschließen sich beinahe schmerzhaft beim Zugucken. Und das Finale des Sportdramas hat auf jeden Fall Gänsehaut-Potenzial.

Zieht das "Wunder von Rom" wie das "Wunder von Bern"?

Hat das Ruderdrama auch das Zeug zu einem zweiten "Wunder von Bern"? Der Film über den Fußball-Weltmeistertitel der Deutschen 1954 hatte vor gut 20 Jahren mehr als drei Millionen Menschen ins Kino gelockt. Auch er setzte sich neben dem Sportlichen mit der Vergangenheitsbewältigung nach dem Krieg auseinander.

Diese Kategorie schafft "Adams Acht" vermutlich schon allein deshalb nicht, weil Rudern nun mal nicht der klassische Volkssport ist. Mitreißend ist das Drama aus dem Norden mit Strahlkraft bis nach Italien aber allemal.