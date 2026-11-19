“Kissen frei? Willkommen im Abenteuer“, steht in dicken Buchstaben oben am Geländer der ehemaligen Free-Jump Plattform im Golfkletterpark Oberhof. Hier wurde nun umgebaut und alles auf Winterspaß umgestellt. Den Turm, von dem mutige Gäste im Sommer auf ein großes Luftkissen springen können, haben die Betreiber kurzerhand zu einer neue Attraktion umgebaut. Ab sofort ist es der Startpunkt einer neuen Tubing-Rutsche. Nun müsste es hier statt „Kissen – “, wohl „Reifen frei“ heißen. In einem solchen Platz genommen, reicht ein kleiner Schubser und schon beginnt der Rodel-Spaß ganz ohne Schnee. Den vermisst man während des Rutschens tatsächlich nicht. Schnell nimmt die Rutsche ordentlich an Fahrt auf und sorgt für Adrenalin. Das macht es zwar auch zu einem kurzen Vergnügen, denn kaum hat man Höchstgeschwindigkeit angenommen, ist auch schon wieder Schluss. Noch einmal geht es hinter der Ziellinie ein Stück nach oben, schon ist die Restgeschwindigkeit aufgefangen und der Reifen kommt zum Stehen. Lustig ist es aber allemal.