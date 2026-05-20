In Großbreitenbach erstrahlt die Touristinformation im Wald-Kreativ-Museum der Stadt seit einigen Tagen im neuen Glanz. Parallel zu den Öffnungszeiten des Museums waren die Handwerker vor Ort. „Alles musste aus dem Büro der Touristinformation heraus. Wir nutzten den Raum für Sonderausstellungen, um vorerst Möbel, Regale, Inventar, Verkaufs- und Büromaterial dort unterzustellen“, sagt Museumsmitarbeiterin Katrin Glende.