Hamburg - Nach 22 Jahren und 44 Fällen hat sich der beim TV-Publikum überaus beliebte Kommissar Borowski im März 2025 vom Kieler "Tatort" verabschiedet - aparter Weise aus einer U-Haftzelle ("Borowski und das Haupt der Medusa", fast neun Millionen Zuschauer). Doch die Arbeit in der Mordkommission hoch im Norden Deutschlands geht weiter. Und so folgt auf den von Axel Milberg genialisch verkörperten kauzigen Ermittler dessen langjährige Mitarbeiterin Mila Sahin (Almila Bagriacik, 36) als Hauptkommissarin.