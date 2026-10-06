"Elli Krieger und Sahin sind zwei Frauen auf Augenhöhe", sagt Bagriacik, "dabei bietet uns die Position meiner Kollegin als Polizeipsychologin noch mal ganz neue Perspektiven." Den Dreh begleitet hat die Hamburger Kriminalpsychologin und Sachbuchautorin Claudia Brockmann ("Warum Menschen töten"). Und die renommierte Schuch überzeugt in ihrer Rolle ein wenig vielleicht auch deshalb, weil sie einen Abschluss in Psychologie von der FU Berlin hat. "Sicherlich hat man dann noch mal einen anderen Zugang dazu", sagt die 34-Jährige der dpa. Als Schauspielerin mache so ein Studium besonderen Sinn - "man kann auf Gelerntes zurückgreifen. Manches ist einem dadurch zugänglicher."