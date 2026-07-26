Mit ihnen reist der Zuschauer von Parallel-Welt zu Parallel-Welt, etwa mal in eine Zombie-Apokalypse, mal in eine KI-Dystopie. "Dabei begegnen sie Versionen bekannter und beliebter Charaktere aus "The Big Bang Theory" aus anderen Universen", verriet HBO Max bedeutungsschwanger im Vorfeld des Streamingstarts. Ob auch die beliebten Hauptdarsteller Teil der Serie sind, wurde nicht verraten. In der bereits erschienen ersten Folge allerdings, so viel darf verraten werden, hat Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) einen Auftritt.

Ihn entdecken die Weltenretter-Freunde eingesperrt in der Universität und Raj versteht wie sonst keiner im Umfeld der Gruppe, dass er nicht in seiner realen Welt ist: "Ich hatte Zeit, das alles herauszufinden. Und es stimmt definitiv etwas nicht mit dieser Realität."

Wird es gut?

Es ist mal etwas anderes und es ist sicher ein Fest für Fans, die viele Bezüge und auch die eine und andere neue Information zu den Figuren erhalten dürften - Raj etwa lüftet seinen Beziehungsstatus in Folge eins.

Interessant dürfte werden, ob im Laufe der ersten Staffel und vielleicht noch folgenden Staffeln Stuart und seine Nerd-Kumpels als neue Protagonisten das Charisma des Originalcasts entwickeln können. Denn "The Big Bang Theory" lebte von seinen überzeichneten Figuren und ihrer wunderbaren Wandlung - sie waren zwar in der Filmwelt unscheinbare, von der Masse nicht beachtete Außenseiter, aber eben halt verhaltensauffällig und daher herausragend.

Man wundert sich doch: Der bislang wirklich langweilige Stuart soll es nun sein - noch dazu Heldenfigur? Aber der Serientitel dämpft hierzu ja immerhin schon unerfüllbare Erwartungen: Dass hier nichts zu retten ist, ist die Story.