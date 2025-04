Christine Wichert. Foto: Stadt Sonneberg

Wie gestaltet sich die Arbeit der Beiräte mit den Kommunen? Wie kann man sich am besten einbringen für die Zielgruppe? Wie bekommt die ältere Bevölkerung den Umgang mit modernen Medien hin? Was ist von der digitalen Patientenakte zu halten? Wie schützt man sich am besten vor betrügerischen Anrufen? Einen Vormittag lang standen Themen wie diese im Mittelpunkt. „Wir wollen zeigen, dass auch unser Alter noch gefragt ist“, betonte Christine Wichert. Sie regte auch die Gründung einer WhatsApp-Gruppe der Seniorenbeiratsvorsitzenden der beteiligten Städte an, um auch im Anschluss an das persönliche Treffen noch besser im Austausch zu bleiben.