Zum 2. Netzwerktreffen unter dem Motto „Regionale Power“ laden am Samstag, 18. Oktober, 15 Uhr die Organisatoren vom Flechtwerk Almerswind ein. Die Veranstaltung findet diesmal in Lauscha statt, beim Kulturkollektiv Goetheschule im markanten Backsteingebäude gleich neben dem Bahnhof. Wer die Adresse ins Navi eingeben möchte: Lauscha, Bahnhofstraße 29. „Fahrtkosten können übernommen werden“, heißt es auf der Einladung...