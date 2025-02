Netzwerk im Aufbau: Lernen auf dem Bauernhof - Kinder und Jugendliche im Blick

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sollen nach Plänen des Agrarministeriums Bauernhöfe landesweit zu Lernorten werden, um das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Landwirtschaftsberufen zu wecken. Dazu soll ein seit 2019 laufendes Projekt "Lernort Bauernhof" auf weitere Partner ausgedehnt und mit bis zu 300.000 Euro vom Land unterstützt werden, wie das Ministerium mitteilte. Heranwachsende können sich in Agrarbetrieben vor Ort anschauen, wie Tiere gehalten, Felder bestellt und Lebensmittel wie Käse hergestellt werden.