Oslo - Die Verstrickungen der außenpolitischen Elite Norwegens in den Epstein-Skandal sollen in einer unabhängigen Untersuchung durchleuchtet werden. Darauf einigte sich der Kontrollausschuss im norwegischen Parlament am Dienstag. "Im Zuge der Epstein-Affäre sind beunruhigende, schwerwiegende Informationen ans Licht gekommen", sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Per-Willy Amundsen, der Nachrichtenagentur NTB. Eine Untersuchungskommission soll den Fall Epstein und die Arbeitsweise des Auswärtigen Dienstes in den vergangenen Jahren unter die Lupe nehmen.