Netzentgelte: Gasnetzkosten in Sachsen sinken zum Jahreswechsel

Leipzig/Berlin (dpa/sn) - Anders als im bundesweiten Trend können sich die Haushalte in Sachsen zum Jahreswechsel auf eine leichte Entlastung bei den Energiekosten einstellen - zumindest bei den Netzentgelten. Beim Gas gehen diese Kosten etwas zurück, beim Strom bleiben sie nahezu unverändert. Das ergibt sich aus aktuellen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Basis der bisher veröffentlichten Daten der Verteilnetzbetreiber. Allerdings rechnet das Portal zugleich mit stark steigenden Kosten für das Gas an sich.