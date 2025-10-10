Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat am Freitag von der Bundesnetzagentur in Bonn den Planfeststellungsbeschluss für den Thüringer Abschnitt des Stromtrasse Südlink erhalten. Das teilten die beiden Übertragungsnetzbetreiber Tennet und TransnetBW am Freitag in Bayreuth und Stuttgart mit. Die genehmigte rund 75 Kilometer lange Strecke von Gerstungen im Wartburgkreis bis Mellrichstadt in Bayern gehe nun in die Umsetzung. Damit befindet sich das gemeinsame Infrastrukturprojekt von TransnetBW und Tennet in allen sechs Bundesländern im Bau. Tennet hatte seinen letzten Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt von Scheeßel in Niedersachsen bis in die Region Hannover bereits am 30. September erhalten.