Netto : Partner der deutschen Basketball-Nationalmannschaften

Mit sofortiger Wirkung fungiert Netto Marken-Discount als offizieller Ernährungspartner des DBB. Im Mittelpunkt stehen Themen, die sowohl den Spitzensport als auch den Alltag vieler Menschen verbinden: bewusste Ernährung und ein aktiver Lebensstil. Rund um die Nationalmannschaften plant Netto verschiedene Kommunikationsmaßnahmen – unter anderem über Social Media, App‑Kanäle, Außenwerbung, und POS-Aktionen in den Filialen. Die Kommunikation wird durch eine prägnante Logopräsenz am Court verstärkt. Im Laufe des Jahres folgen dann weitere Maßnahmen und Partnerschaftselemente auf den digitalen Kanälen sowie in den Filialen. Dazu zählen beispielsweise Aktionen mit Spielerinnen und Spielern sowie Formate, die das Thema bewusste Ernährung mit Basketball erlebbar machen.