Nach einer einwöchigen Schließung hat die modernisierte Netto Marken-Discount-Filiale Am alten Graben 18 in Schmalkalden ihre Türen wieder geöffnet. Kundinnen und Kunden erwartet nun ein frisches Einkaufserlebnis mit erweitertem Sortiment, neuem Filialkonzept und einem deutlichen Fokus auf Nachhaltigkeit, heißt es aus der Unternehmenskommunikation der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG.