Im Herbst 2021 waren die neun Folgen der ersten Staffel in den ersten rund 90 Tagen insgesamt 265 Millionen abgerufen worden - so viele wie sonst keine Netflix-Serie bislang. Über die ersten 91 Tage hinaus addiert Netflix in seinen sogenannten All-Time-Charts nicht, auch wenn Staffel eins derzeit wieder in den Wochencharts auftaucht, weil viele offensichtlich (nochmal) reinschauen.